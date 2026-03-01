Karaoké dansant Salles des mariages Bastide de Fontvieille Route des 4 saisons Allauch

Karaoké dansant

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 19h30. Salles des mariages Bastide de Fontvieille Route des 4 saisons Salle de la Bastide de Fontvieille Allauch Bouches-du-Rhône

Venez nombreux à la salle principale de Fontvieille, profitez de cette soirée dansante !

Repas 25€

Apéritif Daube Provençale Pâtes Salade, fromage et dessert.



Soirée organisée par l’association Allauch pour Passion .

Réservations obligatoires au 06 58 53 49 64. .

English :

Come along to the main hall in Fontvieille, and enjoy this dance party!

