Karaoké dansant Salles des mariages Bastide de Fontvieille Route des 4 saisons Allauch
Karaoké dansant Salles des mariages Bastide de Fontvieille Route des 4 saisons Allauch vendredi 27 mars 2026.
Karaoké dansant
Vendredi 27 mars 2026 à partir de 19h30. Salles des mariages Bastide de Fontvieille Route des 4 saisons Salle de la Bastide de Fontvieille Allauch Bouches-du-Rhône
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Venez nombreux à la salle principale de Fontvieille, profitez de cette soirée dansante !
Repas 25€
Apéritif Daube Provençale Pâtes Salade, fromage et dessert.
Soirée organisée par l’association Allauch pour Passion .
Réservations obligatoires au 06 58 53 49 64. .
Salles des mariages Bastide de Fontvieille Route des 4 saisons Salle de la Bastide de Fontvieille Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come along to the main hall in Fontvieille, and enjoy this dance party!
L’événement Karaoké dansant Allauch a été mis à jour le 2026-03-07 par Maison du Tourisme d’Allauch