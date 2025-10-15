KARAOKÉ DANSANT Amélie-les-Bains-Palalda

Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-15 15:00:00
Karaoké dansant organisé par l’association « Chantons la vie »
Karaoke dance organized by the « Chantons la vie » association

Karaoke-Tanz, organisiert von der Vereinigung « Chantons la vie »

Ballo con karaoke organizzato dall’associazione « Chantons la vie

Baile karaoke organizado por la asociación « Chantons la vie

