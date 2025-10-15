KARAOKÉ DANSANT Amélie-les-Bains-Palalda
KARAOKÉ DANSANT Amélie-les-Bains-Palalda mercredi 15 octobre 2025.
KARAOKÉ DANSANT
Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-15 15:00:00
fin : 2025-10-15
Date(s) :
2025-10-15
Karaoké dansant organisé par l’association « Chantons la vie »
.
Salle Jean Trescases Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Karaoke dance organized by the « Chantons la vie » association
German :
Karaoke-Tanz, organisiert von der Vereinigung « Chantons la vie »
Italiano :
Ballo con karaoke organizzato dall’associazione « Chantons la vie
Espanol :
Baile karaoke organizado por la asociación « Chantons la vie
L’événement KARAOKÉ DANSANT Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2025-09-22 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR