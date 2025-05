Karaoké dansant avec Franck Dauria – Bd de la Sablière Bas-en-Basset, 13 juin 2025 19:00, Bas-en-Basset.

Haute-Loire

Karaoké dansant avec Franck Dauria Bd de la Sablière Bar le RENCARD Bas-en-Basset Haute-Loire

Rejoignez nous pour le 1er karaoké de la saison avec Franck d’Auria ! Sur la terrasse du Rencard, profitez de plats au brasero, de planches tapas… Réservez vite, les places sont limitées ! Franck animera chaque vendredi de l’été.

Bd de la Sablière Bar le RENCARD

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 50 92 17 20

English :

Join us for the 1st karaoke of the season with Franck d’Auria! Enjoy brazier dishes and tapas on the Rencard terrace… Reserve early, places are limited! Franck will be hosting every Friday throughout the summer.

German :

Begleiten Sie uns zum 1. Karaoke der Saison mit Franck d’Auria! Auf der Terrasse des Rencard genießen Sie Gerichte aus dem Brasero, Tapas-Platten… Reservieren Sie schnell, die Plätze sind begrenzt! Franck wird jeden Freitag im Sommer moderieren.

Italiano :

Unitevi a noi per il 1° karaoke della stagione con Franck d’Auria! Sulla terrazza Rencard, gustate piatti al braciere e tapas… Prenotate in fretta, i posti sono limitati! Franck sarà presente ogni venerdì per tutta l’estate.

Espanol :

¡Únase a nosotros para el 1er karaoke de la temporada con Franck d’Auria! En la terraza Rencard, disfrute de platos a la brasa y tapas… Reserva rápido, ¡las plazas son limitadas! Franck será el anfitrión todos los viernes durante todo el verano.

