Soirée du jour de l’an au Casino Casino Tranchant Argelès-Gazost Argelès-Gazost

Soirée du jour de l’an au Casino

Cap sur 2026 au Casino d’Argelès !

Une farandole de gourmandises, des surprises à chaque instant,

le live du groupe Les Acoustiques Anonymes et un DJ set pour finir la nuit en beauté.

Ambiance garantie, bonne humeur assurée, et plein de douceurs à partager !

Réservation obligatoire par téléphone les places sont limitées.

Casino Tranchant Argelès-Gazost ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 53 00

English :

Set course for 2026 at the Casino d?Argelès!

A feast of delicacies, surprises at every turn,

a live performance by Les Acoustiques Anonymes and a DJ set to round off the night in style.

Atmosphere guaranteed, good spirits assured, and plenty of sweets to share!

Reservations by phone essential places are limited.

German :

Kurs auf 2026 im Casino d’Argelès!

Eine Farandole von Leckereien, Überraschungen in jedem Moment,

live-Musik der Gruppe Les Acoustiques Anonymes und ein DJ-Set, um die Nacht in Schönheit zu beenden.

Garantierte Stimmung, gute Laune und viele Leckereien zum Teilen!

Telefonische Reservierung erforderlich ? die Plätze sind begrenzt.

Italiano :

Fate rotta verso il 2026 al Casinò di Argelès!

Una festa di prelibatezze e sorprese ad ogni angolo,

musica dal vivo di Les Acoustiques Anonymes e un DJ set per concludere la serata in bellezza.

Il divertimento è assicurato, con tanti dolci da condividere!

È indispensabile la prenotazione telefonica: i posti sono limitati.

Espanol :

Ponga rumbo a 2026 en el Casino de Argelès

Un festín de delicias y sorpresas a cada paso,

música en directo de Les Acoustiques Anonymes y un DJ para cerrar la noche por todo lo alto.

La diversión está garantizada, ¡y no faltarán los dulces para compartir!

Imprescindible reservar por teléfono, las plazas son limitadas.

