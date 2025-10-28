Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

KARAOKE DANSANT Grand Kursaal Besançon dimanche 15 février 2026.

Grand Kursaal 2, Place du théâtre Besançon Doubs

Début : 2026-02-15 13:30:00
fin : 2026-02-15 22:00:00

2026-02-15

!!! Grand KARAOKE DANSANT !!! et caritatif, en soutien à l’association ALEDD

Et vous serez gâtés !!
300 € à gagner en bons d’achat
1 entrée = 1 billet de tombola gratuit *

INSCRIPTION EN LIGNE JUSQU’AU 14 FEVRIER A 22H00
Ensuite, par téléphone, au 06 98 15 91 88
Sur place à partir de 13h30

Que ce soit POUR CHANTER ou DANSER, on vous attend nombreux !!   .

