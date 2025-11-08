Karaoké dansant Château-Renard

Karaoké dansant Château-Renard samedi 8 novembre 2025.

Karaoké dansant

Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Dévoilez vos talents de chanteur et de danseur lors d’une soirée organisée par le Comité des Fêtes de Château-Renard. Mimi animera le karaoké et Djeff sera aux platines. Planches apéritives, pâtisseries et buvette sur place.

Dévoilez vos talents de chanteur et de danseur lors d’une soirée organisée par le Comité des Fêtes de Château-Renard. Mimi animera le karaoké et Djeff sera aux platines. Planches apéritives, pâtisseries et buvette sur place. .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 84 67 31

English :

Unveil your singing and dancing talents at an evening organized by the Comité des Fêtes de Château-Renard. Mimi will host the karaoke and Djeff will be on the decks. Appetizers, pastries and refreshments available.

German :

Entdecken Sie Ihre Gesangs- und Tanztalente bei einem Abend, der vom Festkomitee von Château-Renard organisiert wird. Mimi wird Karaoke singen und Djeff wird an den Plattentellern stehen. Aperitifplatten, Gebäck und Getränke vor Ort.

Italiano :

Mettete in mostra il vostro talento nel canto e nel ballo in una serata organizzata dal Comité des Fêtes di Château-Renard. Il karaoke sarà organizzato da Mimi e Djeff sarà in pista. Sono disponibili stuzzichini, pasticcini e rinfreschi.

Espanol :

Demuestra tus dotes de cantante y bailarín en una velada organizada por el Comité de Fiestas de Château-Renard. Mimi presentará el karaoke y Djeff estará en los platos. Aperitivos, bollería y refrescos.

L’événement Karaoké dansant Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-22 par OT 3CBO