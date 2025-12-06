KARAOKÉ DANSANT DE NOËL Lunel

KARAOKÉ DANSANT DE NOËL

68 Rue de l’École du Parc Lunel Hérault

Date(s) 24 décembre 2025 14h30

Emplacement Foyer des retraités

Tél 04 67 87 83 99

Gratuit Ouvert à tous & toutes

Nos seniors seront aussi à la fête avec ce Karaoké dansant de Noël ! Pourquoi ne pas pousser la chansonnette et esquisser quelques pas de danses histoire de se détendre en prévision du Réveillon ?! C’est ce que vous propose le Foyer des Retraités de Lunel ce samedi après-midi. Et tous les talents sont les bienvenus le rendez-vous est ouvert à tous et toutes ! Retraités, actifs, jeunes, très jeunes ou les grands sont invités à partager le micro ! .

English :

Date(s) December 24, 2025 ? 14h30

Location: Foyer des retraités

Tel: 04 67 87 83 99

Free of charge ? Open to all

