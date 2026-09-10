Karaoké dansant rue de l’hôtel de ville Gaillan-en-Médoc

Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

Karaoké dansant

rue de l’hôtel de ville Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

« Tous à vos micros !!! Grande soirée karaoké dansant à la salle des fêtes de la commune.

Avec à l’animation David et Sacha Nemetz et la participation de Obig music

Venez nous rejoindre pour ces soirées à chanter, danser et s’amuser. Ambiance assurée ! « .

Organisé par l’association « les arts gaillanais »

Possibilité de dîner sur place sur réservation uniquement. .

rue de l’hôtel de ville Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 85 45 51

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English : Karaoké dansant

L’événement Karaoké dansant Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Médoc-Vignoble