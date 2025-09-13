Karaoké dansant Lorris

Karaoké dansant Lorris samedi 13 septembre 2025.

1 Place du Gâtinais Lorris Loiret

Soirée Karaoké dansant
Soirée Karaoké dansant à la renaissance. Repas 22 € hors boisson salade macédoine de légumes avec petites crevettes, paupiettes farcies avec fagots de haricots ou frites, dessert. 22  .

