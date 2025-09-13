Karaoké dansant Lorris
Karaoké dansant
1 Place du Gâtinais Lorris Loiret
Soirée Karaoké dansant
Soirée Karaoké dansant à la renaissance. Repas 22 € hors boisson salade macédoine de légumes avec petites crevettes, paupiettes farcies avec fagots de haricots ou frites, dessert. 22 .
1 Place du Gâtinais Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 08 42 95
English :
Karaoke Dance Party
German :
Karaoke-Tanzabend
Italiano :
Serata danzante con karaoke
Espanol :
Noche de baile con karaoke
