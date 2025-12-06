Karaoké dansant Lorris
Karaoké dansant Lorris samedi 6 décembre 2025.
Karaoké dansant
21 Grande Rue Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 19:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Karaoké dansant années 80′ by Séverine. A 19h30. Entrée libre. Restauration sur place uniquement sur réservation au 02 34 05 77 69 ou au 06 24 80 01 17 .
21 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69 le_millenium_lorris@yahoo.fr
