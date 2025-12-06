Karaoké dansant Lorris

21 Grande Rue Lorris Loiret

Début : 2025-12-06 19:30:00
2025-12-06

Karaoké dansant années 80′ by Séverine. A 19h30. Entrée libre. Restauration sur place uniquement sur réservation au 02 34 05 77 69 ou au 06 24 80 01 17   .

21 Grande Rue Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69  le_millenium_lorris@yahoo.fr

English :

Karaoke dance

German :

Tanzendes Karaoke

Italiano :

Ballo karaoke

Espanol :

Baile karaoke

L’événement Karaoké dansant Lorris a été mis à jour le 2025-11-20 par OT GATINAIS SUD