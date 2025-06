Karaoké dansant Yviers 13 juillet 2025 07:00

Charente

Karaoké dansant place Edward Auger Yviers Charente

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Venez vous amuser au Karaoké dansant avec écran géant.

Avec l’orchestre Génération Karaoké Live.

place Edward Auger

Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 76 68 49

English : karaoke dance

Come and enjoy dancing karaoke on a giant screen.

With the Génération Karaoké Live band.

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich beim Tanz-Karaoke mit Großbildschirm.

Mit dem Orchester Génération Karaoké Live.

Italiano :

Venite a ballare il karaoke su uno schermo gigante.

Con la band Génération Karaoké Live.

Espanol :

Ven a disfrutar bailando al karaoke en una pantalla gigante.

Con la banda Génération Karaoké Live.

L’événement Karaoké dansant Yviers a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de tourisme du Sud Charente