Karaoké Danse au Relais de Gumery Gumery

Karaoké Danse au Relais de Gumery

Karaoké Danse au Relais de Gumery Gumery vendredi 10 octobre 2025.

Karaoké Danse au Relais de Gumery

Relais de Gumery Gumery Aube

Tarif : – – Eur
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-10

Le vendredi 10 octobre 2025
Le Relais de Gumery organise un évènement karaoké et danse 25  .

Relais de Gumery Gumery 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 16 01 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Karaoké Danse au Relais de Gumery Gumery a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise