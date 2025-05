Karaoké & Danse – Au Relais Gascon Labastide-d’Armagnac, 17 mai 2025 20:00, Labastide-d'Armagnac.

Landes

Karaoké & Danse Au Relais Gascon 25 cours Maubec Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-05-17

2025-06-07

2025-07-05

2025-08-16

2025-09-06

Vous vous sentez l’âme d’un artiste aux multiples talents ? Vous souhaitez faire vos premières armes scéniques ou simplement passer un bon moment en famille ou entre amis ?

Avec « Karaoké Dance ! » l’occasion est idéale pour une soirée conviviale où, qui sait, un producteur pourrait vous remarquer !

Vous vous sentez l’âme d’un artiste aux multiples talents ? Vous souhaitez faire vos premières armes scéniques ou simplement passer un bon moment en famille ou entre amis ?

Avec « Karaoké Dance ! » l’occasion est idéale pour une soirée conviviale où, qui sait, un producteur pourrait vous remarquer ! .

Au Relais Gascon 25 cours Maubec

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 30 66 bistrotdelarmagnac@orange.fr

English : Karaoké & Danse

Do you feel like a multi-talented artist? Would you like to try your hand on stage, or simply have a good time with family and friends?

Karaoke Dance! » is the perfect opportunity for a convivial evening where, who knows, a producer might take notice of you!

German : Karaoké & Danse

Fühlen Sie sich wie ein Künstler mit vielen Talenten? Möchten Sie Ihre ersten Bühnenerfahrungen sammeln oder einfach nur eine gute Zeit mit Familie oder Freunden verbringen?

Mit « Karaoke Dance! » ist die Gelegenheit ideal für einen geselligen Abend, bei dem, wer weiß, vielleicht ein Produzent auf Sie aufmerksam wird!

Italiano :

Vi sentite un artista poliedrico? Volete cimentarvi sul palco o semplicemente divertirvi con la famiglia e gli amici?

Karaoke Dance! » è l’occasione perfetta per una serata conviviale in cui, chissà, un produttore potrebbe prendere nota di voi!

Espanol : Karaoké & Danse

¿Te sientes un artista polifacético? ¿Te gustaría probar suerte en el escenario, o simplemente pasar un buen rato con la familia y los amigos?

¡Karaoke Dance! » es la ocasión perfecta para una velada de convivencia en la que, quién sabe, ¡puede que un productor se fije en ti!

L’événement Karaoké & Danse Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Landes d’Armagnac