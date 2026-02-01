Karaoké de La Cordo La Cordo Romans-sur-Isère

Karaoké de La Cordo

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-19 22:00:00

2026-02-19

3,2,1 et ACTION ! Rejoignez-nous pour une soirée karaoké spéciale cinéma, animée avec soin par nos bénévoles ! Seul·e ou entre ami·e·s, venez partager un moment mémorable sur scène. Ambiance festive et conviviale assurée !

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

3,2,1 and ACTION! Join us for a special movie karaoke night, hosted with care by our volunteers! Alone or with friends, come and share a memorable moment on stage. A festive and convivial atmosphere guaranteed!

L’événement Karaoké de La Cordo Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-15 par Valence Romans Tourisme