Karaoké de la rentrée Le Bar Jo Marseille 3e Arrondissement

Karaoké de la rentrée Le Bar Jo Marseille 3e Arrondissement vendredi 12 septembre 2025.

Karaoké de la rentrée

Vendredi 12 septembre 2025 à partir de 19h30. Le Bar Jo 41 rue Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Karaoké le 12 septembre à la Belle de Mai, par l’association Partageons Ensemble 13.

Le bar Jo accueille un karaoké convivial le vendredi 12 septembre à partir de 20h.







Cet événement est organisé par l’association Partageons Ensemble 13, qui propose régulièrement des moments festifs et ouverts à toutes et tous pour favoriser la rencontre et la convivialité dans le quartier.







L’entrée est gratuite. Une participation libre est possible pour celles et ceux qui souhaitent soutenir l’association.







Le bar Jo proposera un service de snacking payant sur place. .

Le Bar Jo 41 rue Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur partageonsensemble13@gmail.com

English :

Karaoke on September 12 at Belle de Mai, organized by the association Partageons Ensemble 13.

German :

Karaoke am 12. September in La Belle de Mai, von der Vereinigung Partageons Ensemble 13.

Italiano :

Karaoke il 12 settembre alla Belle de Mai, a cura dell’associazione Partageons Ensemble 13.

Espanol :

Karaoke el 12 de septiembre en el Belle de Mai, organizado por la asociación Partageons Ensemble 13.

L’événement Karaoké de la rentrée Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-03 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille