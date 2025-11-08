Karaoké de Neufchef Neufchef

Karaoké de Neufchef

Passage de la Libération Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Préparez vos cordes vocales et sortez vos plus beaux déhanchés…

C’est le grand retour du KARAOKÉ de Neufchef

– Animé par MK2ANIMATION (attention, ça envoie du lourd).

– Petite restauration sur place (pour reprendre des forces entre deux fausses notes).

Alors… qui sera la star de la soirée ?

Céline Dion du dimanche ? Johnny de la douche ? Ou Shakira version karaoké ?

Venez chanter, rire et peut-être même décrocher la note que vous n’avez jamais osé tenter !

Sur inscription obligatoire.Tout public

Passage de la Libération Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 86 63 74 lebateaulivre@neufchef.fr

English :

Get your vocal chords ready and bring out your best shimmies?

Neufchef?s KARAOKÉ is back:

– Hosted by MK2ANIMATION (be warned, it’s a heavy one).

– Snacks and refreshments on site (to keep your strength up between two false notes).

So? who’ll be the star of the evening?

Céline Dion on Sunday? Johnny in the shower? Or a karaoke version of Shakira?

Come and sing, laugh and maybe even hit that note you’ve never dared to try!

Registration required.

German :

Die meisten von uns sind in der Lage, sich in der Welt zurechtzufinden

Der KARAOKÉ von Neufchef ist wieder da:

– Moderiert von MK2ANIMATION (Achtung, es geht hoch her).

– Kleine Snacks vor Ort (um sich zwischen zwei falschen Noten zu stärken).

Wer wird der Star des Abends sein?

Céline Dion am Sonntag? Johnny aus der Dusche? Oder die Karaoke-Version von Shakira?

Singen Sie mit, lachen Sie und holen Sie sich vielleicht sogar die Note, die Sie nie zu erreichen gewagt haben!

Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Preparate le vostre corde vocali e tirate fuori i vostri migliori shimmies?

Il KARAOKÉ di Neufchef è tornato!

– Ospitato da MK2ANIMATION (attenzione, sarà pesante).

– Spuntini e bevande sul posto (per recuperare le forze tra due note false).

Chi sarà la star della serata?

Céline Dion domenica? Johnny sotto la doccia? O una versione karaoke di Shakira?

Venite a cantare, a ridere e magari anche a suonare quella nota che non avete mai osato provare!

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¿Prepara tus cuerdas vocales y saca tus mejores contoneos?

¡Vuelve el KARAOKÉ de Neufchef!

– Presentado por MK2ANIMATION (aviso, va a ser heavy).

– Snacks y refrescos in situ (para reponer fuerzas entre dos notas falsas).

¿Quién será la estrella de la noche?

¿Céline Dion el domingo? ¿Johnny en la ducha? ¿O una versión karaoke de Shakira?

Ven a cantar, a reírte y quizá incluso a tocar esa nota que nunca te has atrevido a intentar

Inscripción obligatoria.

L’événement Karaoké de Neufchef Neufchef a été mis à jour le 2025-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME