Karaoké de Noël au Casino JOA Lieu-dit Sur les Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux

Lieu-dit Sur les Crêts Casino JOA Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Gratuit

Début : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

Karaoké de Noël au Casino !

Rendez-vous ce vendredi 19 décembre, de 22h à 1h au bar pour un moment 100% convivial ! .

