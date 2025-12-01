Karaoké de Noël Le SEW Morlaix

Karaoké de Noël

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 21:00:00

fin : 2025-12-28 01:00:00

Date(s) :

2025-12-28

Karaoké au SEW. Entre amis, en famille ou même seul, venez enflammer les planches et vous amuser avec nous. .

Le SEW 39 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

