Karaoké de Noël SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier vendredi 12 décembre 2025.
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12 23:00:00
2025-12-12
Ambiance guirlandes rouges-vertes et fausse neige venez pousser la chanssonnette au karaoké de Noël !
Food truck sur place. .
Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com
English :
Red-green tinsel and fake snow: come and join in the fun at Christmas karaoke!
German :
Rot-grüne Girlanden und falscher Schnee: Lassen Sie sich beim Weihnachtskaraoke zum Singen animieren!
Italiano :
Con orpelli rosso-verdi e neve finta, venite a divertirvi con il karaoke di Natale!
Espanol :
Con espumillón rojo y verde y nieve falsa, ¡ven y únete a la diversión del karaoke navideño!
