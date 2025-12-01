Karaoké de Noël SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Karaoké de Noël SOFA

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

2025-12-12

Ambiance guirlandes rouges-vertes et fausse neige venez pousser la chanssonnette au karaoké de Noël !

Food truck sur place. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

English :

Red-green tinsel and fake snow: come and join in the fun at Christmas karaoke!

German :

Rot-grüne Girlanden und falscher Schnee: Lassen Sie sich beim Weihnachtskaraoke zum Singen animieren!

Italiano :

Con orpelli rosso-verdi e neve finta, venite a divertirvi con il karaoke di Natale!

Espanol :

Con espumillón rojo y verde y nieve falsa, ¡ven y únete a la diversión del karaoke navideño!

L’événement Karaoké de Noël SOFA Le Cellier a été mis à jour le 2025-10-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis