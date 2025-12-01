Karaoké de Noël Spécial enfants Bar du Casino Argelès-Gazost

Karaoké de Noël Spécial enfants

Bar du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-12-26 16:00:00

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Avec Gilles Animation.

Goûter de Noël à 16h. Micro ouvert dès 17h.

Bar du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 53 00

English :

With Gilles Animation.

Christmas snack at 4pm. Open mic from 5pm.

