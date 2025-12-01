Karaoké de Noël Spécial enfants Bar du Casino Argelès-Gazost
Karaoké de Noël Spécial enfants Bar du Casino Argelès-Gazost vendredi 26 décembre 2025.
Karaoké de Noël Spécial enfants
Bar du Casino Argelès-Gazost
Gratuit
Début : 2025-12-26 16:00:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Avec Gilles Animation.
Goûter de Noël à 16h. Micro ouvert dès 17h.
Bar du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
With Gilles Animation.
Christmas snack at 4pm. Open mic from 5pm.
