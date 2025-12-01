Karaoké de Noël Spécial enfants Bar du Casino Argelès-Gazost

Karaoké de Noël Spécial enfants Bar du Casino Argelès-Gazost vendredi 26 décembre 2025.

Karaoké de Noël Spécial enfants

Bar du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-26 16:00:00
2025-12-26

Avec Gilles Animation.
Goûter de Noël à 16h. Micro ouvert dès 17h.
Bar du Casino ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 53 00 

English :

With Gilles Animation.
Christmas snack at 4pm. Open mic from 5pm.

L’événement Karaoké de Noël Spécial enfants Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-12-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65