Karaoke de Saint Valentin Amboise
Karaoke de Saint Valentin Amboise vendredi 13 février 2026.
Karaoke de Saint Valentin
1 Rue Commire Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Karaoke de Saint-Valentin le vendredi 13 février 2026, à l’Ethic étapes d’Amboise.
Participez à un karaoke à l’occasion de la Saint Valentin, le vendredi 13 février 2026.
Bar et restauration sur place. 0 .
1 Rue Commire Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 60 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Valentine’s Day Karaoke
Valentine’s Day karaoke on Friday, 13th February 2026, at Ethic étapes in Amboise.
L’événement Karaoke de Saint Valentin Amboise a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE AMBOISE