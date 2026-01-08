Karaoké des Cormorans Salle Cap Caval Penmarch
Karaoké des Cormorans Salle Cap Caval Penmarch samedi 18 avril 2026.
Karaoké des Cormorans
Salle Cap Caval Avenue de Skibberéen Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Les Cormorans Sportifs vous invitent à une soirée karaoké.
Les bénéfices de cet événement contribueront au financement des activités du club de football. .
Salle Cap Caval Avenue de Skibberéen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 51 59
English : Karaoké des Cormorans
