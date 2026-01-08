Karaoké des Cormorans Salle Cap Caval Penmarch

Karaoké des Cormorans

Salle Cap Caval Avenue de Skibberéen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Les Cormorans Sportifs vous invitent à une soirée karaoké.

Les bénéfices de cet événement contribueront au financement des activités du club de football. .

Salle Cap Caval Avenue de Skibberéen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 51 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Karaoké des Cormorans

L’événement Karaoké des Cormorans Penmarch a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Destination Pays Bigouden