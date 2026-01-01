Karaoké des rois et des reines

Restaurant Le Bacchus Fertois La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Réservations 02.53.70.91.18 ou 06.01.17.44.19 .

Restaurant Le Bacchus Fertois La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoké des rois et des reines La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude