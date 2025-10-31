Karaoké d’Halloween avec concours de déguisement L’Ecume Saint-Quay-Portrieux
L’Ecume Esplanade du port d’armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 23:59:00
2025-10-31
Le bar/tabac de l’Écume vous invite pour un karaoké d’Halloween avec concours de déguisement.
> Happy Hour de 17h30 à 19h sur certaines boissoins) .
L’Ecume Esplanade du port d’armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 61 46 78
