Karaoké d’Halloween avec concours de déguisement L’Ecume Saint-Quay-Portrieux

Karaoké d’Halloween avec concours de déguisement

L’Ecume Esplanade du port d’armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 23:59:00

2025-10-31

Le bar/tabac de l’Écume vous invite pour un karaoké d’Halloween avec concours de déguisement.

> Happy Hour de 17h30 à 19h sur certaines boissoins)   .

L’Ecume Esplanade du port d’armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 61 46 78 

