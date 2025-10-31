Karaoké d’Halloween Haguenau

Karaoké d’Halloween Haguenau vendredi 31 octobre 2025.

Karaoké d’Halloween

3 rue Saint-Georges Haguenau Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-31 20:30:00

2025-10-31

Le Bar du Caméléon à Haguenau vous invite à une soirée karaoké spéciale Halloween. Venez partager un moment convivial et festif dans une ambiance aux couleurs de la saison. Déguisements bienvenus !

3 rue Saint-Georges Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 53 16 46 leonard.meyer73@gmail.com

English :

The Bar du Caméléon in Haguenau invites you to a special Halloween karaoke evening. Come and share a convivial and festive moment in a colorful atmosphere. Costumes welcome!

German :

Die Bar du Caméléon in Haguenau lädt Sie zu einem speziellen Halloween-Karaoke-Abend ein. Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen und festlichen Moment in einem Ambiente, das in den Farben der Jahreszeit gehalten ist. Verkleidungen sind willkommen!

Italiano :

Il Bar du Caméléon di Haguenau vi invita a una serata speciale di karaoke per Halloween. Venite a condividere un momento di convivialità e di festa in un’atmosfera colorata. I travestimenti sono benvenuti!

Espanol :

El Bar du Caméléon de Haguenau le invita a una velada especial de karaoke de Halloween. Venga a compartir un momento agradable y festivo en un ambiente colorido. ¡Los disfraces son bienvenidos!

