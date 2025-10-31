KARAOKE D’HALLOWEEN Saint-Chély-d’Apcher

KARAOKE D’HALLOWEEN Saint-Chély-d’Apcher vendredi 31 octobre 2025.

KARAOKE D’HALLOWEEN

40 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Venez fêter Halloween comme il se doit, alors préparez vos voix et vos plus beaux costumes.

Une consommation offerte à chaque personne costumée.

Comme chaque années le meilleur costume sera récompensé. Pensez a réserver.

40 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 9 84 27 70 53

English :

Come and celebrate Halloween in style, so get your voices and your best costumes ready.

A free drink for everyone in costume.

As every year, the best costume will be rewarded. Don’t forget to book.

German :

Kommt und feiert Halloween gebührend, also bereitet eure Stimmen und eure schönsten Kostüme vor.

Jeder kostümierten Person wird ein Getränk angeboten.

Wie jedes Jahr wird das beste Kostüm prämiert. Denken Sie daran zu reservieren.

Italiano :

Venite a festeggiare Halloween in grande stile, quindi preparate le vostre voci e i vostri costumi migliori.

Una bevanda gratuita per tutti coloro che sono in costume.

Come ogni anno, il miglior costume sarà premiato. Non dimenticate di prenotare.

Espanol :

Ven a celebrar Halloween por todo lo alto, así que prepara tus voces y tus mejores disfraces.

Una bebida gratis para todos los que vayan disfrazados.

Como cada año, se premiará al mejor disfraz. No olvides reservar.

