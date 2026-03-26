[Karaoké] L’Inattendu Dieppe

[Karaoké]

L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:30:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Animé par l’association Phoenix Queer

Venez donner de la voix et partager un moment convivial lors de ce karaoké ouvert à tous

Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur, l’ambiance sera au rendez-vous pour une soirée pleine de bonne humeur et de fun.

Entrée gratuite

Consommation obligatoire .

L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie collectifqueer@gmail.com

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English : [Karaoké]

L’événement [Karaoké] Dieppe a été mis à jour le 2026-03-20 par Seine-Maritime Attractivité