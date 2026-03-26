[Karaoké] L’Inattendu Dieppe
[Karaoké] L’Inattendu Dieppe jeudi 2 avril 2026.
[Karaoké]
L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 19:30:00
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-04-02
Animé par l’association Phoenix Queer
Venez donner de la voix et partager un moment convivial lors de ce karaoké ouvert à tous
Que vous soyez chanteur confirmé ou amateur, l’ambiance sera au rendez-vous pour une soirée pleine de bonne humeur et de fun.
Entrée gratuite
Consommation obligatoire .
L’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie collectifqueer@gmail.com
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English : [Karaoké]
L’événement [Karaoké] Dieppe a été mis à jour le 2026-03-20 par Seine-Maritime Attractivité
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