Karaoké du Conquérant Pub Le Conquérant Bayeux

Karaoké du Conquérant

Pub Le Conquérant 40 rue de Nesmond Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 21:00:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19 2025-12-26 2026-01-02

Chaque vendredi soir, c’est KARAOKÉ chez nous. Viens montrer tes talents (ou simplement t’amuser) dans une ambiance conviviale et pleine de bonne humeur ! Réserve dès maintenant tes vendredis et invite tes amis pour une soirée. Que tu sois une superstar en devenir ou simplement là pour le fun, le micro t’attend !

Tous les vendredis 40 Rue de Nesmond 14400 Bayeux Réservations 02 31 10 36 02 .

Pub Le Conquérant 40 rue de Nesmond Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 36 02 publeconquerant@gmail.com

English : Karaoké du Conquérant

Every Friday night, it’s KARAOKÉ at the pub le Conquérant in Bayeux. Come and show off your talents (or just have fun) in a friendly, fun-filled atmosphere! Book your Fridays now and invite your friends for a night out.

German : Karaoké du Conquérant

Jeden Freitagabend ist KARAOKÉ bei uns im Pub le Conquérant in Bayeux. Komm und zeig dein Talent (oder amüsiere dich einfach) in einer freundlichen und gut gelaunten Atmosphäre! Reserviere dir schon jetzt deine Freitage und lade deine Freunde zu einem Abend ein.

Italiano :

Ogni venerdì sera c’è il KARAOKÉ al pub Conquérant di Bayeux: venite a mostrare il vostro talento (o semplicemente a divertirvi) in un’atmosfera amichevole e piena di buonumore! Prenotate subito i vostri venerdì e invitate i vostri amici per una serata in compagnia.

Espanol :

Todos los viernes por la noche, KARAOKÉ en el pub Conquérant de Bayeux. Venga a demostrar su talento (o simplemente a divertirse) en un ambiente agradable y lleno de buen humor Reserva ya tus viernes e invita a tus amigos a pasar una noche de fiesta.

