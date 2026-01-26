Karaoké du Love au Galpon Le Galpon Tournus

Karaoké du Love au Galpon

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

En duos, trios ou avec tous vos ami.e.s, ce soir, venez chanter l’amour. Tout est permis, sauf être seul.e…! Alors, toi plus moi, plus eux plus tous ceux qui le veulent, plus lui plus elle et tous ceux qui sont seuls, allez venez et entrez dans la danse, allez venez, laissez faire l’insouciance…

En partenariat avec Chez ta Soeur .

Le Galpon 17 Rue des Granges Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 37 32 legalpon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoké du Love au Galpon Tournus a été mis à jour le 2026-01-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II