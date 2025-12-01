Karaoké du réveillon au restaurant Vietnam Prayssac

Karaoké du réveillon au restaurant Vietnam

3 rue des garabets Prayssac Lot

Tarif : – – 59 EUR

À l’occasion du réveillon de la Saint Sylvestre, l’établissement de Prayssac propose une soirée festive mêlant gastronomie et karaoké. Les participants profitent d’un menu spécial aux saveurs asiatiques, servi dans une ambiance conviviale, avant de célébrer le passage à la nouvelle année autour de chansons et d’animations musicales. Une coupe de champagne est offerte à minuit pour marquer le début de la nouvelle année. .

English :

To celebrate New Year?s Eve, the Prayssac establishment is offering a festive evening of gastronomy and karaoke

