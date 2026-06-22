Karaoké en plein air Neuville-sur-Margival

Neuville-sur-Margival

Karaoké en plein air

11 Rue Du Camp Neuville-sur-Margival Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

KARAOKÉ EN PLEIN AIR UNE SOIRÉE À NE PAS MANQUER !

Préparez votre voix, révisez vos classiques et venez partager un moment de bonne humeur lors de notre grand Karaoké en plein air !

Date Samedi 4 juillet 2026

Adresse Neuville-sur-Margival 11 rue du Camp

Rendez vous devant le bunker Zucarello

Au programme

– Blind Test de 19h à 21h

– Karaoké de 21h à minuit

Que vous soyez chanteur confirmé, amateur de douche-concert ou simplement venu pour encourager les artistes, cette soirée est faite pour vous !

Restauration sur place saucisses, merguez…

Buvette toute la soirée

Ambiance conviviale et festive garantie

Aucune inscription nécessaire

Venez entre amis, en famille ou entre voisins pour chanter, rire, jouer et passer une soirée mémorable sous les étoiles !

KARAOKÉ EN PLEIN AIR UNE SOIRÉE À NE PAS MANQUER !

Préparez votre voix, révisez vos classiques et venez partager un moment de bonne humeur lors de notre grand Karaoké en plein air !

Date Samedi 4 juillet 2026

Adresse Neuville-sur-Margival 11 rue du Camp

Rendez vous devant le bunker Zucarello

Au programme

– Blind Test de 19h à 21h

– Karaoké de 21h à minuit

Que vous soyez chanteur confirmé, amateur de douche-concert ou simplement venu pour encourager les artistes, cette soirée est faite pour vous !

Restauration sur place saucisses, merguez…

Buvette toute la soirée

Ambiance conviviale et festive garantie

Aucune inscription nécessaire

Venez entre amis, en famille ou entre voisins pour chanter, rire, jouer et passer une soirée mémorable sous les étoiles ! .

11 Rue Du Camp Neuville-sur-Margival 02880 Aisne Hauts-de-France +33 7 67 08 29 78 catherine.aisneclub44@gmail.com

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English :

OUTDOOR KARAOKE? AN EVENING YOU WON’T WANT TO MISS!

Warm up your voice, brush up on your classics, and come share some fun at our big outdoor karaoke event!

Date: Saturday, July 4, 2026

Address: Neuville-sur-Margival, 11 rue du Camp

Meet in front of the Zucarello bunker

On the program:

– Blind Test from 7:00 p.m. to 9:00 p.m.

– Karaoke from 9:00 PM to midnight

Whether you’re an experienced singer, a fan of shower concerts, or just here to cheer on the performers, this evening is for you!

Food available on site: sausages, merguez…

Drinks available all evening

A friendly and festive atmosphere guaranteed

No registration required

Come with friends, family, or neighbors to sing, laugh, play, and spend a memorable evening under the stars!

L’événement Karaoké en plein air Neuville-sur-Margival a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Soissonnais-Valois