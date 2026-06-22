Karaoké en plein air Neuville-sur-Margival
Karaoké en plein air Neuville-sur-Margival samedi 4 juillet 2026.
Neuville-sur-Margival
Karaoké en plein air
11 Rue Du Camp Neuville-sur-Margival Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
KARAOKÉ EN PLEIN AIR UNE SOIRÉE À NE PAS MANQUER !
Préparez votre voix, révisez vos classiques et venez partager un moment de bonne humeur lors de notre grand Karaoké en plein air !
Date Samedi 4 juillet 2026
Adresse Neuville-sur-Margival 11 rue du Camp
Rendez vous devant le bunker Zucarello
Au programme
– Blind Test de 19h à 21h
– Karaoké de 21h à minuit
Que vous soyez chanteur confirmé, amateur de douche-concert ou simplement venu pour encourager les artistes, cette soirée est faite pour vous !
Restauration sur place saucisses, merguez…
Buvette toute la soirée
Ambiance conviviale et festive garantie
Aucune inscription nécessaire
Venez entre amis, en famille ou entre voisins pour chanter, rire, jouer et passer une soirée mémorable sous les étoiles !
KARAOKÉ EN PLEIN AIR UNE SOIRÉE À NE PAS MANQUER !
Préparez votre voix, révisez vos classiques et venez partager un moment de bonne humeur lors de notre grand Karaoké en plein air !
Date Samedi 4 juillet 2026
Adresse Neuville-sur-Margival 11 rue du Camp
Rendez vous devant le bunker Zucarello
Au programme
– Blind Test de 19h à 21h
– Karaoké de 21h à minuit
Que vous soyez chanteur confirmé, amateur de douche-concert ou simplement venu pour encourager les artistes, cette soirée est faite pour vous !
Restauration sur place saucisses, merguez…
Buvette toute la soirée
Ambiance conviviale et festive garantie
Aucune inscription nécessaire
Venez entre amis, en famille ou entre voisins pour chanter, rire, jouer et passer une soirée mémorable sous les étoiles ! .
11 Rue Du Camp Neuville-sur-Margival 02880 Aisne Hauts-de-France +33 7 67 08 29 78 catherine.aisneclub44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
OUTDOOR KARAOKE? AN EVENING YOU WON’T WANT TO MISS!
Warm up your voice, brush up on your classics, and come share some fun at our big outdoor karaoke event!
Date: Saturday, July 4, 2026
Address: Neuville-sur-Margival, 11 rue du Camp
Meet in front of the Zucarello bunker
On the program:
– Blind Test from 7:00 p.m. to 9:00 p.m.
– Karaoke from 9:00 PM to midnight
Whether you’re an experienced singer, a fan of shower concerts, or just here to cheer on the performers, this evening is for you!
Food available on site: sausages, merguez…
Drinks available all evening
A friendly and festive atmosphere guaranteed
No registration required
Come with friends, family, or neighbors to sing, laugh, play, and spend a memorable evening under the stars!
L’événement Karaoké en plein air Neuville-sur-Margival a été mis à jour le 2026-06-22 par OT du Soissonnais-Valois