Karaoké Ervy-le-Châtel
Karaoké Ervy-le-Châtel samedi 25 avril 2026.
Ervy-le-Châtel
Karaoké
Rue Pierre Roch Vigneron Ervy-le-Châtel Aube
Tarif : – – Eur
25
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Samedi 25 avril ERVY-LE-CHATEL Karaoké. A 19h à la salle des fêtes.
Organisé par l’association des Médiévales de Ervy-le-Châtel.
Chantez comme une rock-star… ou comme un troubadour !
Menu
Apéritif bœuf bourguignon et tagliatelles salade dessert café
(boissons non comprises)
Tarifs 25 € personne ; 12 € pour les -12 ans
Réservations +33 (0)6 71 75 03 83 (jusqu’au 20 avril) 25 .
Rue Pierre Roch Vigneron Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 6 71 75 03 83
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English :
L’événement Karaoké Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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