Ervy-le-Châtel

Karaoké

Rue Pierre Roch Vigneron Ervy-le-Châtel Aube

Tarif : – – Eur

25

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Samedi 25 avril ERVY-LE-CHATEL Karaoké. A 19h à la salle des fêtes.

Organisé par l’association des Médiévales de Ervy-le-Châtel.

Chantez comme une rock-star… ou comme un troubadour !

Menu

Apéritif bœuf bourguignon et tagliatelles salade dessert café

(boissons non comprises)

Tarifs 25 € personne ; 12 € pour les -12 ans

Réservations +33 (0)6 71 75 03 83 (jusqu’au 20 avril) 25 .

Rue Pierre Roch Vigneron Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est +33 6 71 75 03 83

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English :

L’événement Karaoké Ervy-le-Châtel a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance