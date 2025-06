Karaoké et chorale Café Boissec Larbey 28 juin 2025 19:00

Landes

Karaoké et chorale Café Boissec 303 Route de l’Église Larbey Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28 23:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Le Café Boissec est très heureux de vous présenter le concert de sa chorale Samedi 28 juin à Larbey à partir de 19h. S’en suivra une soirée Karaoké. L’évènement est bien entendu gratuit et ouvert à toutes et tous.

Ouverture des portes 19h00

Bar et restauration sur place

Carte bancaire acceptée

boissec@sacdebilles.fr .

Café Boissec 303 Route de l’Église

Larbey 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 52 25 05 boissec@sacdebilles.fr

English : Karaoké et chorale

Café Boissec is delighted to present its choir concert on Saturday June 28 in Larbey, starting at 7pm. A karaoke evening will follow. The event is of course free and open to all.

Doors open: 7pm

Bar and catering on site

Credit cards accepted

German : Karaoké et chorale

Das Café Boissec freut sich sehr, Ihnen am Samstag, den 28. Juni ab 19 Uhr in Larbey ein Konzert seines Chors präsentieren zu können. Anschließend findet ein Karaoke-Abend statt. Die Veranstaltung ist selbstverständlich kostenlos und für alle offen.

Öffnung der Türen: 19.00 Uhr

Bar und Essen vor Ort

Bankkarte wird akzeptiert

Italiano :

Il Café Boissec è lieto di presentare il suo concerto corale sabato 28 giugno a Larbey, a partire dalle ore 19.00. Seguirà una serata di karaoke. L’evento è naturalmente gratuito e aperto a tutti.

Apertura porte alle 19.00

Bar e ristorazione in loco

Carte di credito accettate

Espanol : Karaoké et chorale

El Café Boissec se complace en presentar su concierto coral el sábado 28 de junio en Larbey, a partir de las 19.00 horas. A continuación, habrá una velada de karaoke. Por supuesto, el evento es gratuito y está abierto a todos.

Apertura de puertas a las 19.00 horas

Bar y catering in situ

Se aceptan tarjetas de crédito

