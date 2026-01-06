Karaoke et dancefloor salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély

Karaoke et dancefloor

salle Aliénor d’Aquitaine place des martyrs Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

dons acceptés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 13:00:00

fin : 2026-02-15 22:00:00

Date(s) :

2026-02-15

karaoké et piste de danse au profit d’Epilepsie France

.

salle Aliénor d’Aquitaine place des martyrs Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 34 87 a.constant607@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Karaoke et dancefloor Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme