Karaoke et dancefloor salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély
Karaoke et dancefloor salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély dimanche 15 février 2026.
Karaoke et dancefloor
salle Aliénor d’Aquitaine place des martyrs Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
dons acceptés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 13:00:00
fin : 2026-02-15 22:00:00
Date(s) :
2026-02-15
karaoké et piste de danse au profit d’Epilepsie France
salle Aliénor d’Aquitaine place des martyrs Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 26 34 87 a.constant607@laposte.net
