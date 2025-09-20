Karaoké et Repas! Pillac

Karaoké et Repas! Pillac samedi 20 septembre 2025.

Karaoké et Repas!

Salle des Fêtes Pillac Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 19:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Soirée Karaoké Extravagante !

Rejoignez-nous pour une nuit de performances inoubliables, de rires et de confrontations vocales épiques. Que vous soyez chanteur de douche ou pro de la scène, prenez le micro et possédez les projecteurs !

Salle des Fêtes Pillac 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 46 63 83 francois.lirio@hotmail.fr

English : Karaoké et Repas!

Karaoke Extravaganza!

Join us for a night of unforgettable performances, laughter and epic vocal clashes. Whether you’re a shower singer or a stage pro, grab the mic and own the spotlight!

German : Karaoké et Repas!

Extravagante Karaoke-Nacht!

Begleiten Sie uns auf eine Nacht voller unvergesslicher Auftritte, Lachen und epischer Stimmkonfrontationen. Egal, ob Sie ein Duschsänger oder ein Bühnenprofi sind, greifen Sie zum Mikrofon und besitzen Sie das Rampenlicht!

Italiano : Karaoké et Repas!

Karaoke Extravaganza!

Unitevi a noi per una notte di performance indimenticabili, risate e scontri vocali epici. Che siate cantanti da doccia o professionisti del palcoscenico, prendete il microfono e conquistate i riflettori!

Espanol : Karaoké et Repas!

¡Extravagancia de karaoke!

Únete a nosotros en una noche de actuaciones inolvidables, risas y épicos choques vocales. Tanto si eres un cantante de ducha como un profesional del escenario, ¡toma el micrófono y sé el centro de atención!

L’événement Karaoké et Repas! Pillac a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme du Sud Charente