Karaoké et soirée dansante

salle des fêtes Raucoules Haute-Loire

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Rendez-vous à 19h la Salle des Fêtes pour une soirée inoubliable ! Chantez vos chansons préférées lors du karaoké et dansez jusqu’au bout de la nuit !

salle des fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Join us at 7pm in the Salle des Fêtes for an unforgettable evening! Sing your favorite songs and dance the night away!

L’événement Karaoké et soirée dansante Raucoules a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme