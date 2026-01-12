Karaoké et soirée dansante Raucoules
Karaoké et soirée dansante Raucoules samedi 31 janvier 2026.
Karaoké et soirée dansante
salle des fêtes Raucoules Haute-Loire
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Rendez-vous à 19h la Salle des Fêtes pour une soirée inoubliable ! Chantez vos chansons préférées lors du karaoké et dansez jusqu’au bout de la nuit !
salle des fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
Join us at 7pm in the Salle des Fêtes for an unforgettable evening! Sing your favorite songs and dance the night away!
