Karaoké flambé(es) Haguenau

Karaoké flambé(es) Haguenau samedi 17 janvier 2026.

Karaoké flambé(es)

1 rue Maurice Koechlin Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

À croire que le brasseur y prend goût… En tout cas vous, vous la kiffez, alors on débute l’année avec ! Et pour vous aider à pousser la chansonnette jusqu’au bout de la nuit le four à tartes flambées sera de sortie.

À croire que le brasseur y prend goût… En tout cas vous, vous la kiffez, alors on débute l’année avec ! Et pour vous aider à pousser la chansonnette jusqu’au bout de la nuit le four à tartes flambées sera de sortie. .

1 rue Maurice Koechlin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 88 25 49 78 contact@brasserie-lerefuge.fr

English :

Looks like the brewer’s getting a taste for it… In any case, you love it, so we’re kicking off the year with it! And to help you sing along into the night: the tartes flambées oven will be out and about.

German :

Man könnte meinen, dass der Brauer auf den Geschmack gekommen ist… Sie sind auf jeden Fall begeistert, also beginnen wir das Jahr damit! Und damit Sie bis in die Nacht hinein singen können, gibt es einen Flammkuchenofen.

Italiano :

Si potrebbe pensare che il birraio ci abbia preso gusto… In ogni caso, vi piace, quindi stiamo per inaugurare l’anno con lei! E per aiutarvi a cantare a squarciagola fino alla fine della serata, il forno per crostate flambé sarà a disposizione.

Espanol :

Uno pensaría que el cervecero le cogería el gusto… En cualquier caso, os encanta, ¡así que empezamos el año con ella! Y para ayudarte a cantar hasta el final de la noche, el horno flambeado de tarta estará a tu disposición.

L’événement Karaoké flambé(es) Haguenau a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau