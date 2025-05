Karaoké food truck – Braye-sous-Faye, 10 mai 2025 07:00, Braye-sous-Faye.

Indre-et-Loire

Karaoké food truck Braye-sous-Faye Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-10

fin : 2025-05-10

Date(s) :

2025-05-10

Evénement festif organisé par le Comité des fêtes de Braye-sous-Faye et animé par Hervé Venant.

Evénement festif organisé par le Comité des fêtes de Braye-sous-Faye et animé par Hervé Venant. .

Braye-sous-Faye 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 31 64 70

English :

Festive event organized by the Comité des fêtes de Braye-sous-Faye and hosted by Hervé Venant.

German :

Festliche Veranstaltung, die vom Festkomitee von Braye-sous-Faye organisiert und von Hervé Venant moderiert wird.

Italiano :

Un evento festivo organizzato dal Comité des fêtes de Braye-sous-Faye e condotto da Hervé Venant.

Espanol :

Un acto festivo organizado por el Comité de fiestas de Braye-sous-Faye y presentado por Hervé Venant.

L’événement Karaoké food truck Braye-sous-Faye a été mis à jour le 2025-05-07 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme