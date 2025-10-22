Karaoké géant Cinéma Barèges

Karaoké géant Cinéma Barèges mercredi 22 octobre 2025.

Karaoké géant

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 18:00:00
fin : 2025-10-22

Date(s) :
2025-10-22

  .

Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Karaoké géant Barèges a été mis à jour le 2025-08-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65