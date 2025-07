Karaoké géant en plein air ! Le Cloître Marseille 13e Arrondissement

Karaoké géant en plein air ! Le Cloître Marseille 13e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.

Karaoké géant en plein air !

Samedi 20 septembre 2025 de 18h30 à 23h30. Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20 18:30:00

fin : 2025-09-20 23:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Le Karaoké en plein air du Cloître revient pour une 2ème édition !



Sous les étoiles dans le patio du Cloître à ciel ouvert, emparez-vous du micro, parce que le samedi 20 septembre, c’est vous la star !

Profitez d’une soirée festive en chanson aux côtés de vos ami·es, collègues ou en famille dans le patio du Cloître à ciel ouvert. Choisissez votre chanson préférée parmi une large playlist et chantez, dansez, riez !



Sur place, Les Jardins du Cloître vous propose une sélection d’assiettes street food façon bistronomique avec la touche de notre chef Valentin Small.



Inscription obligatoire. .

Le Cloître 20 Boulevard Madeleine Rémusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 12 29 42 event@lecloitre13.fr

English :

The Cloister’s open-air karaoke is back for a 2nd edition!



Under the stars on the Cloister’s open-air patio, grab the microphone, because on Saturday, September 20, you’re the star!

German :

Das Open-Air-Karaoke im Kreuzgang kehrt für eine zweite Ausgabe zurück!



Greifen Sie unter den Sternen im Innenhof des Klosters unter freiem Himmel zum Mikrofon, denn am Samstag, dem 20. September, sind Sie der Star!

Italiano :

Il karaoke all’aperto del Chiostro torna per la seconda edizione!



Sotto le stelle nel patio all’aperto del Chiostro, prendete il microfono, perché sabato 20 settembre la star sarete voi!

Espanol :

El karaoke al aire libre del Claustro celebra su segunda edición



Bajo las estrellas, en el patio al aire libre del Claustro, coge el micrófono, porque el sábado 20 de septiembre, ¡tú eres la estrella!

L’événement Karaoké géant en plein air ! Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille