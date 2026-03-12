KARAOKE GÉANT Rue de la Paix Lamasquère

KARAOKE GÉANT

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez participer à ce karaoké géant!

Pour le festival tout pour la musique le village de Lamasquère organise un karaoké géant pour cette occasion. .

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29

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English :

Come and join in this giant karaoke!

L’événement KARAOKE GÉANT Lamasquère a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE