KARAOKE GÉANT Rue de la Paix Lamasquère
KARAOKE GÉANT Rue de la Paix Lamasquère samedi 20 juin 2026.
KARAOKE GÉANT
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez participer à ce karaoké géant!
Pour le festival tout pour la musique le village de Lamasquère organise un karaoké géant pour cette occasion. .
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29
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English :
Come and join in this giant karaoke!
L’événement KARAOKE GÉANT Lamasquère a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE