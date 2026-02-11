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AGENDA · Saint-Aventin

KARAOKÉ GÉANT Saint-Aventin

dimanche 28 février 2027 · Saint-Aventin

Informations pratiques

Début
dimanche 28 février 2027
Fin
dimanche 28 février 2027
Adresse
LUCHON-SUPERBAGNÈRES
Ville
31110 Saint-Aventin
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Aventin

KARAOKÉ GÉANT

LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-28
fin : 2027-02-28

Date(s) :
2027-02-28

Un after-ski qui s’annonce très chantant !
Venez nombreux chanter, sans modération.   .

LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00 

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English :

This après-ski party is shaping up to be a real blast!

L’événement KARAOKÉ GÉANT Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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