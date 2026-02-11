AGENDA · Saint-Aventin
KARAOKÉ GÉANT Saint-Aventin
dimanche 28 février 2027 · Saint-Aventin
Informations pratiques
Saint-Aventin
KARAOKÉ GÉANT
LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-28
fin : 2027-02-28
Date(s) :
2027-02-28
Un after-ski qui s’annonce très chantant !
Venez nombreux chanter, sans modération. .
LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
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English :
This après-ski party is shaping up to be a real blast!
L’événement KARAOKÉ GÉANT Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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