Informations pratiques

Saint-Aventin

KARAOKÉ GÉANT

LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-28

fin : 2027-02-28

Date(s) :

2027-02-28

Un after-ski qui s’annonce très chantant !

Venez nombreux chanter, sans modération. .

LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00

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English :

This après-ski party is shaping up to be a real blast!

L’événement KARAOKÉ GÉANT Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE