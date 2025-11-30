Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Karaoké géant spécial Disney Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn

Karaoké géant spécial Disney Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn dimanche 30 novembre 2025.

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30

2025-11-30

Les petits comme les plus grands vont apprécier un karaoké de 30 minutes sur les musiques incontournables des films Disney !
Ce sera aussi le moment découvrir la suite des aventures des agents de police Judy Hopps et Nick Wilde Zootopie 2.   .

Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37  lesaleys@orange.fr

2025-11-17