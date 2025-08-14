Karaoké géant rue de coubertin Thaon-les-Vosges

Karaoké géant rue de coubertin Thaon-les-Vosges jeudi 14 août 2025.

Karaoké géant

rue de coubertin La rotonde allée de l’usine Thaon-les-Vosges Vosges

Vous aimez chanter sous la douche ? Dans la voiture ? Ou carrément sur scène ? Alors ne manquez pas l’événement de l’été à Thaon-les-Vosges ! La ville

Au programme :

17h45 Ouverture des portes

18h00 à 19h30 DJ set & animation Flash Mob (venez bouger et apprendre la chorégraphie avec nous)

19h30 à 20h30 Premier concert Karaoké Live la scène est à vous !

20h30 à 21h00 DJ set & animations pour souffler entre deux refrains

21h00 à 22h30 Deuxième concert Karaoké Live ambiance garantie !

22h30 à 23h00 DJ set pour finir en beauté

C’est quoi le Karaoké Live ?

C’est un vrai concert… avec vous en vedette. Un groupe de musiciens vous accompagne en live pendant que vous interprétez les plus grands tubes. Pas besoin d’être une star, il suffit d’avoir envie de chanter et de partager un bon moment !

Une soirée pour tous les âges familles, amis, enfants, passionnés ou simples curieux, tout le monde est le bienvenu.

Une petite faim ? Buvette et restauration sur place par l’Amicale du Personnel Communal de Thaon-les-Vosges !

Partagez l’événement, chauffez vos cordes vocales, et rejoignez-nous pour célébrer l’été en musique ! Thaon-les-Vosges va chanter fort… et juste (ou presque) !Tout public

rue de coubertin La rotonde allée de l’usine Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 88 68 27 17 info@produc-son.fr

English :

Do you like to sing in the shower? In the car? Or on stage? Then don?t miss this summer?s event in Thaon-les-Vosges! The town

Program:

17h45 ? Doors open

6:00 pm to 7:30 pm ? DJ set & Flash Mob animation (come move and learn choreography with us)

7:30 pm to 8:30 pm ? First Karaoke Live concert: the stage is yours!

8:30 pm to 9:00 pm ? DJ set & entertainment to take a breather between refrains

9:00 pm to 10:30 pm ? Second Live Karaoke concert: atmosphere guaranteed!

10:30 pm to 11:00 pm ? DJ set to finish the show

What is Karaoke Live?

It’s a real concert? with you as the star. A live band accompanies you as you sing along to your greatest hits. You don’t have to be a star, you just have to want to sing along and have a good time!

An evening for all ages: families, friends, children, enthusiasts or the simply curious, everyone is welcome.

Feeling hungry? Refreshments and catering provided by the Amicale du Personnel Communal de Thaon-les-Vosges!

Share the event, warm up your vocal chords, and join us for a musical celebration of summer! Thaon-les-Vosges will be singing loud and clear (or almost)!

German :

Singen Sie gerne unter der Dusche? Im Auto zu singen? Oder sogar auf der Bühne? Dann sollten Sie das Sommerevent in Thaon-les-Vosges nicht verpassen! Die Stadt

Auf dem Programm stehen:

17h45 ? Öffnung der Türen

18.00 Uhr bis 19.30 Uhr ? DJ-Set & Flash Mob-Animation (bewegen Sie sich und lernen Sie mit uns die Choreografie)

19.30 bis 20.30 Uhr ? Erstes Live-Karaoke-Konzert: Die Bühne gehört Ihnen!

20.30 bis 21.00 Uhr ? DJ-Set & Animationen, um zwischen zwei Refrains zu pusten

21:00 bis 22:30 Uhr ? Zweites Live-Karaoke-Konzert: Stimmung garantiert!

22.30 bis 23.00 Uhr ? DJ-Set für einen gelungenen Abschluss

Was ist Karaoke Live?

Es ist ein echtes Konzert, bei dem Sie die Hauptrolle spielen. Eine Gruppe von Musikern begleitet Sie live, während Sie Ihre größten Hits zum Besten geben. Sie müssen kein Star sein, sondern einfach nur Lust haben, zu singen und eine gute Zeit zu haben!

Ein Abend für alle Altersgruppen: Familien, Freunde, Kinder, Liebhaber oder einfach nur Neugierige alle sind willkommen.

Haben Sie Hunger? Der Verein Amicale du Personnel Communal de Thaon-les-Vosges (Freundeskreis des Gemeindepersonals von Thaon-les-Vosges) bietet Getränke und Speisen an!

Teilen Sie die Veranstaltung, wärmen Sie Ihre Stimmbänder auf und feiern Sie mit uns den Sommer mit Musik! Thaon-les-Vosges wird laut singen? und richtig (oder fast richtig)!

Italiano :

Vi piace cantare sotto la doccia? In macchina? O sul palco? Allora non perdetevi l’evento di quest’estate a Thaon-les-Vosges! La città

In programma:

17h45 ? Apertura porte

dalle 18.00 alle 19.30 ? DJ set & animazione Flash Mob (venite a muovervi e a imparare la coreografia con noi)

19.30-20.30 ? Primo concerto di Karaoke dal vivo: il palco è tuo!

dalle 20.30 alle 21.00 ? DJ set e intrattenimento per prendere fiato tra un ritornello e l’altro

dalle 21.00 alle 22.30 ? Secondo concerto Live Karaoke: atmosfera garantita!

dalle 22.30 alle 23.00 ? DJ set per concludere in bellezza il concerto

Cos’è il Live Karaoke?

È un vero e proprio concerto con voi come protagonisti. Una band dal vivo vi accompagna nell’esecuzione dei vostri più grandi successi. Non è necessario essere una star, basta avere voglia di cantare e divertirsi!

Una serata per tutte le età: famiglie, amici, bambini, appassionati o semplici curiosi, tutti sono i benvenuti.

Avete fame? Rinfresco e cibo a cura dell’Amicale du Personnel Communal de Thaon-les-Vosges!

Condividete l’evento, scaldate le vostre corde vocali e unitevi a noi per una celebrazione musicale dell’estate! Thaon-les-Vosges canterà forte e chiaro (o quasi)!

Espanol :

¿Te gusta cantar en la ducha? ¿En el coche? ¿O en el escenario? Entonces no se pierda la cita de este verano en Thaon-les-Vosges La ciudad

En el programa

17h45 ? Apertura de puertas

18h00 a 19h30 ? DJ set y animación Flash Mob (venga a moverse y a aprender coreografías con nosotros)

19h30 a 20h30 ? Primer concierto de karaoke en directo: ¡el escenario es tuyo!

20.30 h a 21 h ? DJ set y animación para tomarse un respiro entre estribillo y estribillo

21.00 h a 22.30 h ? Segundo concierto de karaoke en directo: ¡el ambiente está garantizado!

22.30 h a 23 h ? DJ set para terminar el concierto por todo lo alto

¿Qué es el Live Karaoke?

Es un auténtico concierto… en el que tú eres la estrella. Una banda en directo te acompaña mientras interpretas tus grandes éxitos. No hace falta ser una estrella, basta con tener ganas de cantar y pasarlo bien

Una velada para todas las edades: familias, amigos, niños, aficionados o simplemente curiosos, todos son bienvenidos.

¿Tiene hambre? Refrescos y comida a cargo de la Amicale du Personnel Communal de Thaon-les-Vosges

Comparta el evento, caliente sus cuerdas vocales y únase a nosotros en una celebración musical del verano Thaon-les-Vosges cantará alto y claro (o casi)

