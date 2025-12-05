Karaoké Giffaumont-Champaubert

Karaoké

Casino JOA Giffaumont-Champaubert

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Tout public

Rendez-vous au Bar Des Sports pour une soirée karaoké exceptionnelle ! Munissez-vous de votre téléphone, choisissez vos chansons préférées et enflammez la scène. Chantez vos titres préférés, seul(e) ou entre amis, dans une ambiance festive et conviviale. Que vous soyez star dans l’âme ou juste là pour vous amuser, prenez le micro et faites-vous plaisir ! Préparez vos cordes vocales… et place au show ! Accès gratuit, sans réservation, places limitées. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est

