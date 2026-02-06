Karaoké Gimel-les-Cascades
Karaoké Gimel-les-Cascades vendredi 13 février 2026.
Karaoké
30 Le Bourg Gimel-les-Cascades Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Soirée karaoké avec Jérémy au chalet de Paul,
Menu Paté en croute; confie de canard sauce moutarde violette; petites pomme de terre rotis; entremet poires caramel, 25€ .
30 Le Bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 14 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Karaoké
L’événement Karaoké Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze