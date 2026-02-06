Karaoké Gimel-les-Cascades

Karaoké Gimel-les-Cascades vendredi 13 février 2026.

30 Le Bourg Gimel-les-Cascades Corrèze

Tarif : – –

Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

2026-02-13

Soirée karaoké avec Jérémy au chalet de Paul,
Menu Paté en croute; confie de canard sauce moutarde violette; petites pomme de terre rotis; entremet poires caramel, 25€   .

30 Le Bourg Gimel-les-Cascades 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 14 44 

L’événement Karaoké Gimel-les-Cascades a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze