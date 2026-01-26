Karaoké Gratuit Saint Valentin

Cauneille Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Viens mettre le feu au micro! Le groupe vocal Orth’en Sol un karaoké gratuit le samedi 14 février à la salle des fêtes de Cauneille. Sur place, retrouvez une tombola, une buvette et une tombola. Attention, réservez vos places avant le 12 février!

Cauneille 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 44 39 59

English : Karaoké Gratuit Saint Valentin

Come and set the mic on fire! The Orth’en Sol vocal group is putting on a free karaoke show on Saturday February 14 at the Salle des Fêtes in Cauneille. There will be a tombola, refreshments and a raffle. Please reserve your places before February 12!

