Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton

Karaoké/Just dance et Blindtest

Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

KARAOKÉ JUST DANCE ET BLINDTEST!!

Venez déguisés!!

KARAOKE JUST DANCE by DOM’S DKP

Fiesta et rigolade garantie

Et on chauffe l’ambiance avec notre traditionnel Blindtest à la criée

Tapas, food et cocktails dès 19h30

Pensez à réserver une table

Venez déguisés !

Pour tout information supplementaire

06 76 32 77 50

A très vite

Le Backstage

5 rue du général de gaulle

Capbreton

#bartapascapbreton #capbretonmaville #restaurantcapbreton #capbretondestination #capbretonhossegor #karaokeparty #capbreton #funnight #toutlemonde #goodfoodgoodmood .

Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

JUST DANCE KARAOKE AND BLINDTEST!

Come dressed up!

L’événement Karaoké/Just dance et Blindtest Capbreton a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI LAS