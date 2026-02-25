Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton

Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton samedi 7 mars 2026.

Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-07
KARAOKÉ JUST DANCE ET BLINDTEST!!
Venez déguisés!!
KARAOKE JUST DANCE by DOM’S DKP

Fiesta et rigolade garantie

Et on chauffe l’ambiance avec notre traditionnel Blindtest à la criée

Tapas, food et cocktails dès 19h30
Pensez à réserver une table

Venez déguisés !

Pour tout information supplementaire
06 76 32 77 50

A très vite

Le Backstage
5 rue du général de gaulle
Capbreton

#bartapascapbreton #capbretonmaville #restaurantcapbreton #capbretondestination #capbretonhossegor #karaokeparty #capbreton #funnight #toutlemonde #goodfoodgoodmood   .

English :

JUST DANCE KARAOKE AND BLINDTEST!
Come dressed up!

