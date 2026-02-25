Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton
samedi 7 mars 2026.
Karaoké/Just dance et Blindtest
Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
KARAOKÉ JUST DANCE ET BLINDTEST!!
Venez déguisés!!
KARAOKE JUST DANCE by DOM’S DKP
Fiesta et rigolade garantie
Et on chauffe l’ambiance avec notre traditionnel Blindtest à la criée
Tapas, food et cocktails dès 19h30
Pensez à réserver une table
Venez déguisés !
Pour tout information supplementaire
06 76 32 77 50
A très vite
Le Backstage
5 rue du général de gaulle
Capbreton
Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50
English :
JUST DANCE KARAOKE AND BLINDTEST!
Come dressed up!
L’événement Karaoké/Just dance et Blindtest Capbreton a été mis à jour le 2026-02-23 par OTI LAS