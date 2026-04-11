Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton

Capbreton

Karaoké/Just dance et Blindtest

Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 02:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Karaoké Just dance!! Rigolade garantie !

Samedi 11 Avril,

KARAOKE JUST DANCE by DOM’S DKP

Fiesta et rigolade garantie

Et on chauffe l’ambiance avec notre traditionnel Blindtest à la criée

Tapas, food et cocktails dès 19h30

Pensez à réserver une table

Pour tout information supplementaire

06 76 32 77 50

A très vite

Le Backstage

5 rue du général de gaulle

Capbreton

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Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50

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English : Karaoké/Just dance et Blindtest

Just dance karaoke! Fun guaranteed!

L’événement Karaoké/Just dance et Blindtest Capbreton a été mis à jour le 2026-04-05 par OTI LAS