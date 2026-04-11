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Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton

Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton

Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton samedi 11 avril 2026.

Lieu : Restaurant Le Backstage

Adresse : 5 rue du général de gaulle

Ville : 40130 Capbreton

Département : Landes

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Capbreton

Karaoké/Just dance et Blindtest

Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 02:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Karaoké Just dance!! Rigolade garantie !
Samedi 11 Avril,
KARAOKE JUST DANCE by DOM’S DKP

Fiesta et rigolade garantie

Et on chauffe l’ambiance avec notre traditionnel Blindtest à la criée

Tapas, food et cocktails dès 19h30
Pensez à réserver une table

Pour tout information supplementaire
06 76 32 77 50

A très vite

Le Backstage
5 rue du général de gaulle
Capbreton

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Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50 

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English : Karaoké/Just dance et Blindtest

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L’événement Karaoké/Just dance et Blindtest Capbreton a été mis à jour le 2026-04-05 par OTI LAS

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