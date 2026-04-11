Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton
Karaoké/Just dance et Blindtest Restaurant Le Backstage Capbreton samedi 11 avril 2026.
Capbreton
Karaoké/Just dance et Blindtest
Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 02:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Karaoké Just dance!! Rigolade garantie !
Samedi 11 Avril,
KARAOKE JUST DANCE by DOM’S DKP
Fiesta et rigolade garantie
Et on chauffe l’ambiance avec notre traditionnel Blindtest à la criée
Tapas, food et cocktails dès 19h30
Pensez à réserver une table
Pour tout information supplementaire
06 76 32 77 50
A très vite
Le Backstage
5 rue du général de gaulle
Capbreton
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Restaurant Le Backstage 5 rue du général de gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50
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English : Karaoké/Just dance et Blindtest
Just dance karaoke! Fun guaranteed!
L’événement Karaoké/Just dance et Blindtest Capbreton a été mis à jour le 2026-04-05 par OTI LAS
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