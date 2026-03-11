Karaoke kids party au Café Théâtre L’Improviste Brive-la-Gaillarde
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Karaoké Kids Party 1 fois par mois à L’Improviste !
Un rendez-vous 100% fun, réservé exclusivement aux enfants viens chanter, danser et t’amuser entre amis dans une ambiance festive et bienveillante !
Au programme micro en main, chansons pour tous les goûts, éclats de rire et bonne humeur garantie.
Entrée 5€ avec le goûter Tu viens quand tu veux… et tu repars avec le sourire !
Les parents sont bien sûr les bienvenus pour encourager les petites stars depuis le public .
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
