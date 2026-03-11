Karaoke kids party au Café Théâtre L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Karaoké Kids Party 1 fois par mois à L’Improviste !

Un rendez-vous 100% fun, réservé exclusivement aux enfants viens chanter, danser et t’amuser entre amis dans une ambiance festive et bienveillante !

Au programme micro en main, chansons pour tous les goûts, éclats de rire et bonne humeur garantie.

Entrée 5€ avec le goûter Tu viens quand tu veux… et tu repars avec le sourire !

Les parents sont bien sûr les bienvenus pour encourager les petites stars depuis le public .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoke kids party au Café Théâtre L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme